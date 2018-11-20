İsrail BM'nin Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamayacak

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin Birleşmiş Milletler'in (BM) Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı'na İsrail'in, gelecek ay BM üyesi ülkeler tarafından imzalanması beklenen Küresel Göç Sözleşmesi'ne katılmayacağını ilan etmesi talimatı verdi.

Netanyahu, "Sınırlarımızı yasa dışı göçmenlere karşı korumaya bağlı kalacağız. Yaptığımız şey budur ve bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD hariç BM üyesi ülkeler, bu yıl Küresel Göç Sözleşmesi'nin hazırlanmasına desteklerini ilan etmişti. Sözleşmenin aralık ayında Fas'ta düzenlenecek uluslararası konferansta imzalanması bekleniyor.

Küresel Göç Sözleşmesi, insan hakları ile çocuk haklarının korunması ve ulusal egemenliğin tanınması da dâhil olmak üzere bir dizi ilkeyi kapsıyor.

Sözleşme ayrıca devletlere, göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak, tecrübelerini toplumla paylaşmalarını iyileştirmek için yardımcı olacak bir önlemler kataloğu da içeriyor.

İsrail, dünya genelindeki Yahudilerin ülkeye göçünü teşvik ediyor, ancak Filistinli mültecilerin topraklarına ve evlerine dönmelerini engelliyor.

Bugüne kadar çok sayıda Afrikalı göçmeni sınır dışı eden İsrail, geri kalan binlerce Afrikalıyı da sınır dışı etme planları üzerinde çalışıyor.

