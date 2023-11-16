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İsrail bu sözleri konuşuyor! Netanyahu'ya soğuk duş, WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: 'Günleri sayılı'

16.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik müdahalesi sonrasında Netanyahu’nun partisinden milletvekili olan ve eski Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan'ın sözleri gündem oldu. Kendisine eleştirilerde bulunan bir İsrailli ile yaptığı WhatsApp konuşmasında Atbaryan'ın Netanyahu için 'Günleri sayılı' dediği ortaya çıktı.

İsrail bu sözleri konuşuyor! Netanyahu'ya soğuk duş, WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: 'Günleri sayılı'

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili Atbaryan’ın sözleri, kendisine eleştirilerde bulunan bir İsrailli ile yaptığı WhatsApp yazışmasında ortaya çıktı.

NETANYAHU'YA YÜKLENDİ

İsrailli şahsın Facebook gönderisinde yayımladığı yazışmada, Atbaryan, hükümetteki icraatları ve performansı nedeniyle kendisini eleştiren İsrailli kadınla sohbetinde Başbakan Netanyahu’ya yüklendi.

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"SAVAŞIN BİTMESİNDEN BİR DAKİKA SONRA HER ŞEYİ AÇACAĞIM"

Hamas’ın İsrail’e yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediği 7 Ekim Cumartesi günü yaşanan güvenlik zafiyetinden Netanyahu’yu sorumlu tutan Likud'lu eski bakan, "Kara Cumartesi’ye kadar onun (Netanyahu) Bay Güvenlik olduğundan emindim." ifadelerini kullandı.

Atbaryan, "Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, beni içten içe yakan bir öfke. Netanyahu'ya olan kişisel öfkemi aylardır bastırıyorum, ancak savaşın bitmesinden bir dakika sonra her şeyi açacağım." diye yazdı.

"GÜNLERİ SAYILI"

Atbaryan, aynı WhatsApp görüşmesinde, "Bu hükümetin günleri sayılı, bu kesinlikle açık" ifadelerine yer verdi.

İsrailli vekil, daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik "etnik temizlik" çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti.

Atbaryan, X sosyal medya hesabından 1 Kasım’da yaptığı açıklama, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA

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İsrail netanyahu
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