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İsrail bu yılın ilk altı 6 ayında 82 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 22:37 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin ocak ayı başından bu yana şehit ettiği 82 Filistinlinin arasında 17 çocuk ve ikisi hamile olan 9 kadın bulunuyor

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, bu yılın ilk altı ayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 82 Filistinliyi şehit etti.

Filistinli Şehit Aileleri Ulusal Topluluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 25, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de 57 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edildi.

Şehit edilen Filistinlilerden ikisi hamile olmak üzere 9'unun kadın, 17'sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in bu yıl şehit edilen Filistinlilerden 12'sinin cenazesini ailelerine teslim etmediği de ifade edildi.

İsrail güçleri, geçen yıl Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 57'si çocuk 312 Filistinliyi şehit etmişti. Geçen yıl şehit edilen Filistinliler arasında 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip eden 2 gazeteci ve yaralılara yardım için bölgede bulunan 3 sağlık çalışanı da bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Gazze Şeridi israil

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