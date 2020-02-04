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  4. İsrail bunların peşinde! İşte Osmanlı'dan kalan en güçlü 'silah'

İsrail bunların peşinde! İşte Osmanlı'dan kalan en güçlü 'silah'

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin ülkede tedirginlik yarattığını söyleyen İsrail medyasının gündeme getirdiği konu üzerine Filistinli yetkililerden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, açılan arşivler İsrail işgaline karşı Filistin'in en güçlü silahı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Halil er-Rıfai ise çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını anlatarak,' Türkiye bize istediğimiz her şeyi akıcı bir şekilde gönderiyor' dedi.

Yok etmeye çalışıyorlar

İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor.
Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin'e vermişti.
Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi.
İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.
Arşivlerin açılması konusunu, "Türkiye'nin İsrail'in meselelerine müdahalesinde bir artış" olarak niteleyen haber, Filistinlilerin, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki toprak mülkiyetine itiraz etmek için Osmanlı arşivlerini kullandığına dikkati çekti.

TÜRKİYE VE FİLİSTİN KURUMLARI ARASINDA BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

TÜRKİYE VE FİLİSTİN KURUMLARI ARASINDA BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ
Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) (Filistin'in devlet arşivleri kurumu) Genel Müdürü Halil er-Rıfai yaptığı açıklamada, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.
Rıfai, Türkiye'nin Osmanlı arşivlerini açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye bize istediğimiz her şeyi akıcı bir şekilde gönderiyor." dedi.
Kurumunun, Kudüs'ün Yahudileşmesini ve gerçeklerin tahrip edilmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Rıfai, işgal devleti İsrail'in, gerçeği değiştiremeyeceğini ve Osmanlı arşivlerinin gerçeği kanıtlamak için en büyük "silahları" olduğunu söyledi.
Rıfai, "İsrail, eğer yasal bir iş yapıyorsa Osmanlı arşivlerinden korkmasına gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

OSMANLI ARŞİVLERİ FİLİSTİN İÇİN HAYATİ NİTELİKTE

OSMANLI ARŞİVLERİ FİLİSTİN İÇİN HAYATİ NİTELİKTE
MİSAK sorumlularından Murad Ebu Sabah da İsrail işgali ve Filistinlilerin göç etmesi nedeniyle çok sayıda Filistin arşivinin kaybolduğunu dile getirdi.
Sabah, "İsrail, Yahudilere ve Yahudi kuruluşlara ait olduğunu iddia ederek Filistin topraklarını ilhak ediyor." ifadelerini kullandı.
Osmanlı arşivlerinin, arazilerin kime ait olduğunu kanıtlamak için hayati nitelikte önem arz ettiğine işaret eden Sabah, arşivlerin Filistinli makamlar tarafından özenle korunduğunu vurguladı.
Sabah, Osmanlıca olması nedeniyle Filistinli uzmanların belgeleri tercüme etme sürecinin de sürdüğünü kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin arşiv Türkiye

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