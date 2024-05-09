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  4. İsrail bunu beklemiyordu! ABD Başkanı açık açık duyurdu: Silah göndermeyi durdururuz!

İsrail bunu beklemiyordu! ABD Başkanı açık açık duyurdu: Silah göndermeyi durdururuz!

09.05.2024 06:20
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

İsrail bunu beklemiyordu! ABD Başkanı açık açık duyurdu: Silah göndermeyi durdururuz!

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

"SİLAHLARI GÖNDERMEYECEĞİM"

ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Joe Biden abd
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