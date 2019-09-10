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İsrail Büyükelçisi Ürdün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u İsrail'de gözaltında bulunan 2 Ürdün vatandaşıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Weissbrod'un Bakanlığa çağrıldığı ve İsrail'de gözaltında tutulan 2 Ürdün vatandaşının serbest bırakılması talebinin iletildiği belirtildi.

İsrail makamları tarafından Kral Hüseyin Köprüsünü geçtikten sonra gözaltına alınan Abdurrahman Meri ve Hiba Abdulbaki isimli Ürdün vatandaşlarının serbest bırakılması için tüm diplomatik, siyasi ve yasal yollara başvurulduğu aktarılan açıklamada, İsrail'den gözaltı ile ilgili tüm detaylar, söz konusu kişilere yönelik suçlamalar ve yürütülen soruşturmalar hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi istendi.

Ürdünlü vatandaşların ne zaman gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

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israil Ürdün

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