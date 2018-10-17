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İsrail büyükelçisinden Gazze belgeseline sansür talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, bir Fransız kanalında, İsrail askerlerince vurularak sakat bırakılan Gazzeli gençleri konu alan belgeselin yayından kaldırılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı

PARİS (AA) - İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, France 2 kanalında yayınlanan ve İsrail askerlerince vurularak sakat kalan Gazzeli engelli gençleri konu alan bir belgeselin yayından kaldırılması için Fransız kamu yayıncısından talepte bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında "ifade özgürlüğüne karşı sansür girişimi" olarak yer alan olayın, France 2 kanalında yayınlanan Envoye Special isimli belgesel araştırma programının son bölümü nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Haberlerde, İsrail'in Paris Büyükelçisi Aliza Bin-Noun'un, Envoye Special'in son bölümünde yayımlanan "Gazze: Sakat bırakılmış bir gençlik" isimli araştırma dosyasının yayınlanmaması için Fransız kamu yayıncısı kanalların yöneticisi Delphine Ernotte'ye mektup yazdığı kaydedildi. Programın tanıtım görüntülerinin yayınlandığı dönemde yazılan mektupta Büyükelçi Bin-Noun, İsrail'in olumsuz bir şekilde tanıtıldığı, konuya adil bir şekilde yaklaşılmadığı gerekçesiyle İsrail karşıtlığı ve nefretini uyandıran, Fransa'daki Yahudiler için telafi edilemez ve tehlikeli sonuçlara yol açabilecek programın yayınlanmaması talebinde bulundu.

Fransız basınında sansür ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması tartışmalarına neden olan olay sonrası kanal yönetimi herhangi bir açıklama yapmazken, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alışının anlatıldığı program sansürlenmeden yayınlandı.

Programda, İsrail askerleri tarafından vurulan, bu nedenle sakat kalan genç ve çocukların hikayelerine yer verilerek değişen dünyaları ele alındı.

İsrail Büyükelçisi, sosyal medyadan, "programın yayından kaldırılması talebinin kanal yönetimi tarafından geri çevrilmesinden dolayı çok üzgün olduğunu" belirten mesaj paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Fransa Gazze israil

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