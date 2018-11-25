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İsrail Çad’a silah desteğinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

İsrail Çad’a silah desteğinde bulundu

KUDÜS (AA) - Çadlı yetkililer, İsrail’in "isyancılarla" mücadele için orduya silah desteğinde bulunduğunu açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin Çadlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Tel Aviv rejimi, ülkenin kuzeyinde yaşanan olaylarda kullanmak üzere Çad ordusuna silah desteğinde bulundu. Haberde, İsrail tarafından Encemine rejimine verilen silahların niteliğine ve niceliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Aynı kaynak, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin bugün Tel Aviv’e düzenlediği resmi ziyaretin amacının esas olarak güvenlik meselelerini görüşmek olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail hükümetine bağlı Kudüs Araştırma Enstitüsü Müdürü Dore Gold ise Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "Çad Afrika'nın önemli ülkelerindendir ve bölgenin güvenliğini sağlama konusunda olumlu rol oynayan önemli bir güçtür." dedi. Gold, Çad'ın 1972'de Tel Aviv rejimi ile ilişkilerini kestiğini hatırlatarak "Çad, Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin sert baskıları sonucu İsrail ile ilişkilerini kesmişti. Bugün ise Kaddafi yok ve artık ilişkilerin geliştirilmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

İsrail, daha önce de Afrika ve Güney Asya ülkelerinde yaşanan iç savaş ve olaylarda, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde diktatör rejimlere silah sağlamakla suçlanmıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Debi, bugün resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Çad'ın son zamanlarda yakınlaşması gözle görülür hale gelmişti. Orta Afrika ülkesi Çad, 1972'de İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çad Encimene israil Kudüs Orta Afrika

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