İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların açlık grevi devam ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, hak ihlallerini protesto etmek için başlattıkları açlık grevi 5. gününde devam ediyor.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Sözcüsü Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Filistinli tutuklunun katıldığı açlık grevinin, İsrail Cezaevleri İdaresi ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından yeni bir evreye girdiğini söyledi.
Abdurabbu, "Dün diyalog oturumu düzenlendi ve cezaevi yönetimi Filistinli tutukluların taleplerinin tamamını reddederek oturumu başarısız kıldı. Bu da olayların tırmanacağını gösteriyor." dedi.
Sözcü Abdurabbu, geçen günlerde Mısır'ın da İsrailli taraflarla görüşmeler yaptığını ancak bir sonuç elde edilemediğini aktardı.
Filistinli Esirler Günü'ne denk gelen 17 Nisan'da çok daha fazla tutuklunun açlık grevine katılacağını belirten Abdurabbu, yoğun katılımlı gösteriler ve siyasi eylemlerle açlık grevindeki tutuklulara destek verilmesi çağrısı yaptı.
- Yaklaşık 400 tutuklu açlık grevinde
İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef (Negev) hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklu pazartesi günü süresiz açlık grevine başlamıştı.
Filistin Esirler Heyeti tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Negev, Rimon, Nefha, İşel, Ofer, Celbu ve Mecdu hapishanelerinde açlık grevine katılan Filistinli tutukluların sayısının yaklaşık 400'e ulaştığı duyurulmuştu.
İsrail hapishanelerinde cep telefonu sinyalini kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor.
Tutuklular, sağlığa zarar veren sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklu ailelerinin ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.
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