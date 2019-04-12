İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların açlık grevi devam ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, hak ihlallerini protesto etmek için başlattıkları açlık grevi 5. gününde devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Sözcüsü Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Filistinli tutuklunun katıldığı açlık grevinin, İsrail Cezaevleri İdaresi ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından yeni bir evreye girdiğini söyledi.

Abdurabbu, "Dün diyalog oturumu düzenlendi ve cezaevi yönetimi Filistinli tutukluların taleplerinin tamamını reddederek oturumu başarısız kıldı. Bu da olayların tırmanacağını gösteriyor." dedi.

Sözcü Abdurabbu, geçen günlerde Mısır'ın da İsrailli taraflarla görüşmeler yaptığını ancak bir sonuç elde edilemediğini aktardı.

Filistinli Esirler Günü'ne denk gelen 17 Nisan'da çok daha fazla tutuklunun açlık grevine katılacağını belirten Abdurabbu, yoğun katılımlı gösteriler ve siyasi eylemlerle açlık grevindeki tutuklulara destek verilmesi çağrısı yaptı.

- Yaklaşık 400 tutuklu açlık grevinde