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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı Türk hava sahasını kullanmak istedi! Ankara veto etti, ziyaret iptal edildi

17.11.2024 20:02
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Türkiye, Tel Aviv yönetimiyle birçok alandaki işbirliğini sona erdirmişti. Son yaşanan bir olay hem Türkiye hem de İsrail basınında gündem oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Azerbaycan'a gitmek için Türk hava sahasını kullanmak istedi. Ankara'dan onay çıkmayınca Herzog ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı Türk hava sahasını kullanmak istedi! Ankara veto etti, ziyaret iptal edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm dünyanın gündeminde. İsrail, tüm dünyaya rağmen saldırılarını devam ettirirken bir haber gündem oldu. Buna göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi, Ankara tarafından reddedildi.

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AZERBAYCAN'A GİTMEK İÇİN TÜRK HAVA SAHASINI KULLANMAK İSTEDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

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Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İsrail Türkiye
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