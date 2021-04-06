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İsrail cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi

06.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

İsrail cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi

İsrail'de 2009'dan beri sürekli iktidarda olan ve en uzun süre görev yapan lideri Netanyahu, şimdi daha önce görülmemiş siyasi çıkmaza son vermek ve iktidar koalisyonu için yeterince destek almak gibi zorlu görev ile karşı karşıya.

Yasaya göre, Netanyahu'nun hükümeti kurmak için 28 gün süresi olacak ve Rivlin başka bir aday seçmeden veya parlamentodan birini seçmesini istemeden önce iki haftalık bir uzatma olasılığı olacak.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan ve son iki yılda yapılan dördüncü genel seçimde, ne Netanyahu önderliğindeki sağ blok ne de muhaliflerin koalisyonu parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.


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İsrail

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