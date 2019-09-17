İsrail Cumhurbaşkanından seçimlerin tekrarlanmayacağı vaadi

KUDÜS (AA) – İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 9 Nisan'ın ardından halkın bugün yeniden sandık başına gittiği ülkede erken genel seçimlerin bir kez daha tekrarlanmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Rivlin, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, "İsrail'de seçilmiş bir hükümetin mümkün olan en kısa sürede kurulması ve başka bir seçim sürecinden kaçınılması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Seçmene sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Rivlin, demokrasi oyununa nüfuz etmenin tek yolunun sandıktan geçtiğini vurguladı.

- İsrailli seçmen bugün ikinci kez sandık başında

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülkedeki 6 milyon 394 binden fazla seçmen, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidiyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Netanyahu, sağ bloktan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümetini kurmayı başaramamış, bu gelişme üzerine meclis, bir kez daha erken seçime gitme kararı almıştı.

