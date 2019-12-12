İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Üçüncü Seçim Mesajı: ‘Enseyi Karartmayın’

İsrail bir yıldan daha az bir süre içinde 2 Mart’ta üçüncü kez sandığa gidiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den İsraillilere “Enseyi karartmayın” mesajı geldi.

İsrail’de önce Nisan daha sonra da Eylül ayında yapılan seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu elde edememişti. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun sağcı partisi Likud ve rakibi olan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Ganz’ın lideri olduğu Mavi Beyaz Partisi de koalisyon kurmayı başaramamıştı.

İki siyasi parti, kendilerinin de ülkenin de istemediği üçüncü bir seçim olasılığından kimin sorumlu olacağı konusunda birbirlerini suçlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu ve Ganz’ın dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturmaları önerisini getirmiş; ancak iki siyasetçi görev süresi ve kimin başbakan olacağı konusunda uzlaşamamıştı.

İsrail’de Başbakan Netanyahu hakkında açıklanan yolsuzluk iddianamesinin gölgesinde yapılacak seçim öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den açıklama geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı yaptığı yazılı açıklamada İsrailliler’e, yaşanan siyasi tıkanıklık karşısında çaresizliğe kapılmamaları çağrısında bulundu. Rivlin, “Demokratik sistem ya da kendi ellerimizle içinde yaşadığımız realiteyi oluşturma yetisine duyduğumuz inancı kaybetmemeliyiz” dedi.