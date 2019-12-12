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İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Üçüncü Seçim Mesajı: ‘Enseyi Karartmayın’

12.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

İsrail bir yıldan daha az bir süre içinde 2 Mart’ta üçüncü kez sandığa gidiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den İsraillilere “Enseyi karartmayın” mesajı geldi

İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Üçüncü Seçim Mesajı: ‘Enseyi Karartmayın’

İsrail bir yıldan daha az bir süre içinde 2 Mart’ta üçüncü kez sandığa gidiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den İsraillilere “Enseyi karartmayın” mesajı geldi.

İsrail’de önce Nisan daha sonra da Eylül ayında yapılan seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu elde edememişti. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun sağcı partisi Likud ve rakibi olan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Ganz’ın lideri olduğu Mavi Beyaz Partisi de koalisyon kurmayı başaramamıştı.

İki siyasi parti, kendilerinin de ülkenin de istemediği üçüncü bir seçim olasılığından kimin sorumlu olacağı konusunda birbirlerini suçlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu ve Ganz’ın dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturmaları önerisini getirmiş; ancak iki siyasetçi görev süresi ve kimin başbakan olacağı konusunda uzlaşamamıştı.

İsrail’de Başbakan Netanyahu hakkında açıklanan yolsuzluk iddianamesinin gölgesinde yapılacak seçim öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den açıklama geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı yaptığı yazılı açıklamada İsrailliler’e, yaşanan siyasi tıkanıklık karşısında çaresizliğe kapılmamaları çağrısında bulundu. Rivlin, “Demokratik sistem ya da kendi ellerimizle içinde yaşadığımız realiteyi oluşturma yetisine duyduğumuz inancı kaybetmemeliyiz” dedi.

İsrail’de yaşanan siyasi tıkanıklığın ağır bir ekonomik bedeli de olabilir. Hükümet kurulamadığı için 2020 bütçesi onaylanmış değil. İsrailli ekonomi uzmanları Mart ayında yapılacak yeni seçimlerin hükümeti altı ay boyunca felce uğratacağı, bu süreçte geçici bir bütçe kapsamında hareket edileceği ve bunun da ekonomik büyümeyi engelleyeceği uyarısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, hakkında açıklanan iddianamenin ardından istifa etme zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca “darbe girişimi” olarak nitelediği davada dokunulmazlık talep edebilir.

Bazı siyasi yorumcular, İsrail’de 10 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan ve anket verilerine karşın İsrail’in en uzun süre görevde kalan lideri olan Netanyahu’nun Mart ayındaki seçimlerde siyasi olarak hayatta kalma ihtimalinin olduğunu dile getiriyor.

İsrail’de siyasi tablonun netleşmemesi ABD’de Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planını uluslararası kamuoyuna açıklamasını da geciktiriyor.

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