HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de araştırma: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

İsrail'de araştırma: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

06.05.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de ülke çapında yapılan araştırma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda, hastaneye yatma ve ölüme karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

İsrail'de araştırma: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.

Bulgular cesaret verici olsa da salgını kontrol altına almak için bazı zorlukların devam ettiği hatırlatıldı.

Kovid-19'a karşı hem enfeksiyon hem de aşılama bağışıklık süresinin bilinmediğinin altı çizilerek, gelecekte aşıya dirençli yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Aşı kapsamının dünya çapında sürekli artmasının gerekeceği belirtilen araştırmada, tek doz aşının enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye yatmaya karşı yüzde 76 ve ölüme karşı ise yüzde 77 koruma sağladığı bildirildi.

Moderna'nın Üst Yöneticisi Bancel: 6 ay içinde Kovid-19'un yeni varyantları ortaya çıkacakModerna'nın Üst Yöneticisi Bancel: 6 ay içinde Kovid-19'un yeni varyantları ortaya çıkacak

İlk doz aşıdan 14 gün sonra, ikinci dozla sağlanan korumanın, enfekte olma riskine karşı yüzde 96,5, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98 ve ölüme karşı yüzde 98,1'e kadar koruyuculuğa ulaştığı kaydedildi.

Aşının yaşlılar üzerindeki korumasının, gençlerinki kadar güçlü olduğunu gösteren araştırma, aşıdan sonra 85 yaşın üzerindeki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 94,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 96,9 ve ikinci doz uygulandıktan 7 gün sonra ise ölüme karşı yüzde 97 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca çalışma, 16-44 yaşlarındaki kişilerin enfeksiyona karşı yüzde 96,1, hastaneye yatmaya karşı yüzde 98,1 ve ölüme karşı yüzde 100 korumaya sahip olduğunu gösterdi.

"BU VERİLER AŞILAMA SONUNDA SALGINI KONTROL ETMEMİZİ SAĞLAYACAĞI KONUSUNDA UMUT VERİYOR"

İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda araştırmayı yürüten Dr. Sharon Alroy-Preis, "Nüfusunun en yüksek oranda Kovid-19'a karşı aşılandığı ülke olan İsrail, aşının etkinliğini belirlemek ve aşılama programının halk sağlığı üzerindeki daha geniş etkilerini gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Sharon, "Bu noktaya kadar, dünyadaki hiçbir ülke ulusal çapta Kovid-19 aşılama kampanyasının halk sağlığına etkisini açıklamamıştı. Bu veriler son derece önemli çünkü hala üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli zorluklar olsa da Kovid-19 aşılamasının sonunda salgını kontrol etmemizi sağlayacağı konusunda umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından verilen rakamlara göre, Aralık 2019'dan bu yana, Kovid-19 salgını 192 ülke ve bölgede 3,23 milyondan fazla can aldı.

Dünya çapında 154 milyondan fazla vaka bildirilirken, 91 milyonun üzerinde insan iyileşti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışıkAlmanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın...

Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın...

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.