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İsrail'de beyin yiyen amip paniği! Bir kişi öldü, onlarca kişi hastaneye koştu: Hayatta kalma ihtimali son derece düşük

25.07.2024 16:48
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İsrail'de bir su parkında 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildi. Bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise tedavinin sürdüğü olay sonrası 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi. Gelişmeler sonrasında İsrail Sağlık Bakanlığını söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi.

İsrail'de beyin yiyen amip paniği! Bir kişi öldü, onlarca kişi hastaneye koştu: Hayatta kalma ihtimali son derece düşük

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.

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Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

SU PARKI KAPATILDI

Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

ONLARCA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

HAYATTA KALMA İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail beyin yiyen amip
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