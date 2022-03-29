HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de bir haftada üçüncü silahlı saldırı: 4 kişi öldü

İsrail'de bir haftada üçüncü silahlı saldırı: 4 kişi öldü

29.03.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de son günlerde ardı ardına gelen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkede geçtiğimiz günlerdeki saldırılarda da 2'si polis 5 kişi ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. Saldırıları DEAŞ üstlenmişti.

İsrail'de bir haftada üçüncü silahlı saldırı: 4 kişi öldü

İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü kez saldırı düzenlendi. İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada şüpheli veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SİLAHLI SALDIRILAR

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti.

20220329_2_52853980_75261151

Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

son-dakika-israil-de-silahli-catisma-01

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandıİsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilk yorum: İzliyoruzBiden'dan Türkiye'deki Rusya-Ukrayna görüşmesine ilk yorum: İzliyoruz
Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!
Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı! Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.