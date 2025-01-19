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  4. İsrail'de bu haber konuşuluyor! Aşırı sağcı Ben Gvir istifa etti, iddiası ortalığı karıştırdı

İsrail'de bu haber konuşuluyor! Aşırı sağcı Ben Gvir istifa etti, iddiası ortalığı karıştırdı

19.01.2025 00:19
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İsrail ve Hamas arasında ateşkes kararı yarın yürürlüğe giriyor. Bu karar öncesinde İsrail kabinesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını açıkladı.

İsrail'de bu haber konuşuluyor! Aşırı sağcı Ben Gvir istifa etti, iddiası ortalığı karıştırdı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını, ancak koalisyonu düşürmeye çalışmayacağını açıkladı.

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"GÖREVDEN ALACAĞINA SÖZ VERDİ"

İsrail medyasına konuşan Ben Gvir, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi görevden alacağına dair söz verdiğini ve koalisyonda kalmayı kabul etmesi halinde ise bunun kendisinin baskısından kaynaklandığını söyleyeceğini iddia etti.

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NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in hükümette kalmayı kabul etmesi halinde IDF şefini kovma sözü aldığı iddiasını yalanladı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Ben Gvir'e hiçbir şey teklif edilmedi. Bu tamamen bir yalan” ifadeleri kullanıldı.

Ben Gvir'in İstifası ve Koalisyon Krizi Üzerine Ne Düşünüyorsunuz?

Ben Gvir'in istifası koalisyonu zayıflatır.
Bu durum İsrail'deki siyasi durumu daha da karmaşık hale getirecek.
Ateşkes konusunda etkisi olmayacak.
Ben Gvir'in istifası beklenen bir adım.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu
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