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İsrail'de Delta varyantı alarmı! Vaka sayısı son 6 ayın en yükseği

10.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

İsrail'de Delta varyantı alarmı! Vaka sayısı son 6 ayın en yükseği

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 275 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 559'a, toplam vaka sayısının 908 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 35 bini geçtiği ülkede hastalardan 394'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 8 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

VAKALARDA DELTA VARYANTI ETKİSİ

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'de haziran ayının başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüş, toplam aktif vaka sayısı da 186'ya kadar gerilemişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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