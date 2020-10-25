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İsrail’de geliştirilen Kovid-19 aşısı 1 Kasım’da insanlar üzerinde denenecek

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 22:45 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşının 1 Kasım’da insanlar üzerinde denenmeye başlayacağı duyuruldu.

İsrail’de geliştirilen Kovid-19 aşısı 1 Kasım’da insanlar üzerinde denenecek

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığının denetimindeki İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü (IIBR) tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısının 1 Kasım’dan itibaren insanlar üzerinde denenmeye başlayacağı aktarıldı.

IIBR, Mart ayında "BriLife" isimli aşısı için hayvan denemelerine başlamıştı. Sağlık Bakanlığı ve bir gözetim komitesi, bir sonraki aşamaya geçmek için yeşil ışık yaktı. Savunma Bakanlığı, aşının yaşları 18 ile 55 arasındaki 80 gönüllü üzerinde deneneceğini ve gönüllülerin Kovid-19’a karşı antikor üretip üretmediğinin 3 hafta boyunca izleneceğini açıkladı. Aralık ayında başlaması planlanan ikinci aşamaya ise 18 yaşın üzerindeki 960 kişi katılacak.

İki aşamanın da başarılı olması halinde, 2021 Nisan ve Mayıs aylarında 30 bin gönüllünün katıldığı üçüncü ve büyük ölçekli bir aşama planlanıyor. Üç aşamanın da başarılı olması durumunda aşı toplu kullanım için onaylanabilir.

"NİHAİ HEDEFİMİZ 15 MİLYON DOZ AŞI SAĞLAMAK"

Savunma Bakanlığı, aşının bir dizi hayvan üzerinde zaten iyi test edildiğini ve IIBR’nin klinik denemelerin birinci ve ikinci aşaması için 25 binden fazla doz ürettiğini açıkladı. IIBR Direktörü Shmuel Shapira yaptığı açıklamada, “Nihai hedefimiz İsrail Devleti sakinleri ve yakın komşularımız için 15 milyon doz aşı sağlamak” dedi.

Dünya genelinde henüz uluslararası olarak onaylanmış bir aşı bulunmuyor. Pfizer Inc, Johnson & Johnson, AstraZeneca Plc ve Moderna tarafından geliştirilen potansiyel aşıların denemeleri devam ediyor.

Öte yandan İsrail’de toplam vaka sayısı 309 bin 413’e, toplam can kaybı ise 2 bin 372’ye ulaştı. (İHA)

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