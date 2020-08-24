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İsrail’de gençler bin yıllık altın hazinesi buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

İsrail’in altı idari bölgesinden biri olan Merkez Bölge’de yapılan bir kentsel dönüşüm çalışması esnasında gençler bin yıldan uzun bir süredir toprağın altında bulunan 425 adet saf altın sikkeyi ortaya çıkardı. Söz konusu sikkelerin 9. yüzyıl Abbasi Halifeliği dönemine ait olduğu bildirildi.

İsrail’de gençler bin yıllık altın hazinesi buldu

İsrail’de bin yıldan fazla bir süredir kilden bir kapta saklanan 425 altın sikke ortaya çıkarıldı.

GÖNÜLLÜ GENÇLER TARAFINDAN BULUNDU

İsrail Eski Eserler Dairesi, yaptığı açıklamada hazinenin, yeni bir mahallenin inşa edilmesinin planlandığı Merkez Bölge’deki bir kazıda gönüllü olan gençler tarafından keşfedildiğini söyledi.

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Kazıyı yöneten Liat Nadav-Ziv, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bin yüz yıl önce bu hazineyi gömen kişi onu almak için geri dönmeyi planlıyordu, çünkü kil kabı hareket etmemesi için bir çiviyle toprağa sabitlemiş, ancak ona neyin engel olduğuna dair sadece tahmin yürütebiliriz” ifadelerini kullandı.

SAHİBİ GİZEMİNİ KORUYOR

Araştırmacılar, hazinenin bulunduğu bölgede o esnada ev tipi atölyelerin bulunduğunu belirterek, altınlarının sahibinin kim olduğunun gizemini koruduğunu söyledi.

Hazineyi bulan gönüllülerden Oz Cohen, “Toprağı kazdım ve çamurun altında çok ince parıldayan yapraklar gördüğümü sandım. Tekrar baktığımda ise onların altın para olduğunu far ettim. Böyle özel bir antik hazineyi bulmak gerçekten heyecan verici” dedi.

Eski Eserler İdaresi’nden madeni para uzmanı Robert Kool, 9. yüzyıl Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet 24 ayar saf altın sikkenin o dönem için önemli bir para miktarı söyledi.

"MISIR'IN BAŞKENTİNDE LÜKS BİR EV ALABİLİRDİ"

Kool, “Örneğin, böyle bir meblağ ile bir kişi, o günlerde Mısır’ın zengin başkenti Fustat’ın en iyi mahallelerinden birinde lüks bir ev satın alabilirdi” dedi.

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