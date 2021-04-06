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İsrail'de hükümet kurulamıyor! Kimse yeterli desteğe ulaşılamadı

06.04.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiç bir isim, hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğine ulaşamadı.

İsrail'de hükümet kurulamıyor! Kimse yeterli desteğe ulaşılamadı

Ülkede 23 Mart’ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yasalar gereği koalisyon hükümetini kurmaya en yakın adayı belirlemek için dün, meclise giren 13 partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde hiçbir isim koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekilinin desteğini alamadı.

Görüşmelerde, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yanı sıra Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett’in isimleri koalisyon hükümetini kurmak için aday gösterildi. 52 milletvekili Netanyahu’nun, 45’i Lapid’in, 7’si ise Bennett’in adaylığına desteğini açıkladı.

Partilerle görüşmelerini tamamlayan Rivlin, ülkedeki teamüllere göre koalisyonu kurmaya en yakın gördüğü adayı hükümeti kurmakla görevlendirecek. Hiçbir aday 61 milletvekillinin desteğini alamadığı için Rivlin’in bu görevi kime vereceği merak ediliyor. Zira böyle durumlarda Cumhurbaşkanı isterse en az milletvekilinin desteğini alan lideri de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilebiliyor.

İsrail’de 23 Mart’ta iki yıl içinde 4. kez erken genel seçime gidilmişti.

Seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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İsrail

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