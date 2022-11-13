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İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

13.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım’da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'ya verdi.

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimin galibi Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirdi.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazanmıştı.

Ülkede mevcut Başbakan Yair Lapid, koalisyonun sarsılması üzerine seçim kararı almıştı.

Kaynak: İHA

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