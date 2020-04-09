İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan hastalar iyileşti

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 Covid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Covid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Covid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.



