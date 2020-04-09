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İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan hastalar iyileşti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan hastalar iyileşti

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 Covid-19 hastasına enjekte ettiği belirtildi.

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Covid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Covid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, vaka sayısı ise 9 bin 755'e yükselirken, 864 kişi de iyileşti.


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Anahtar Kelimeler:
israil koronavirüs kök hücre tedavisi

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