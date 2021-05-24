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İsrail'de nüfusun yarısı aşılandı! 1 Haziran'da kısıtlamaların çoğu kalkıyor

24.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar yaklaşık 5 buçuk milyon kişiyi Covid-19'a karşı aşılayan İsrail'de Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

İsrail'de nüfusun yarısı aşılandı! 1 Haziran'da kısıtlamaların çoğu kalkıyor

Koronavirüs salgınına karşı en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürüten İsrail, kısıtlamaları kaldırılmaya hazırlanıyor. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının çoğunun 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Edelstein, kararın İsrail'de uzun süredir devam eden düşük ve istikrarlı morbidite nedeniyle alındığını açıkladı.

Karar ile işletmelerin artık girişte ateş ölçümü, müşteriler arasında mesafe bırakma, alıcılar ve satıcılar arasına bölmeler yerleştirme ve daha fazla kısıtlamayı uygulamasına gerek kalmayacağını aktaran Bakan Edelstein, iyileşmiş ve aşılanmış kişiler için restoran ve sinema gibi kapalı alanlara giriş izni olan yeşil geçişinde de kaldırılacağını açıkladı.

İÇ MEKANLARDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK

Bakan Edelstein, iç mekanlarda ise yüz maskesi takma zorunluluğunun devam edeceğini ifade ederek, İsrail'e giriş ve çıkış kısıtlamalarının kaldırılmayacağını ve gerekirse daha da sıkılaştırılacağını kaydetti.

"İSRAİL NORMALE DÖNDÜ"

İsrail'in "normale döndüğünü" belirten Edelstein, sağlık sisteminin mükemmel çalışması ve İsrail vatandaşlarının inanılmaz uyumu sayesinde, en iyi aşı kampanyasının gerçekleştirildiğini ve hastalık oranının düşük olduğunu vurguladı.

İsrail’de bugüne kadar yaklaşık 5 buçuk milyon kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bu sayı nüfusun yaklaşık yüzde 58,5’ine denk geliyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 839 bin 319'a, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının ise 6 bin 402'ye yükseldiği aktarıldı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 510’a kadar geriledi.

NETANYAHU: SALGINDAN ÇIKAN İLK ÜLKE OLACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail sağlık ve ekonomik açıdan dünyada korona krizinden çıkacak ilk ülke olacak" sözleriyle olay olmuş, böylelikle ilaç üreticileri nüfusun büyük kesimini sosyal güvenlik sistemi kapsamında aşılayan İsrail'i daha büyük ülkelere örnek vaka olarak gösterebilecekti.

DAĞITIM SİSTEMİ

İsrail'de aşılar büyük paletler halinde dağıtılmak yerine ekipler tarafından pizza kutusu boyutundaki yalıtımlı kutulara aktarılıyor. Bu sayede aşılama merkezi başına daha az sayıda aşı dağıtılabildiği gibi aşılar daha uzak yerlere de taşınabiliyor. İsrailli yetkililer bu tekniğin Pfizer'ın onayı ile uygulandığını ifade ettiler. İsrail'in uyguladığı teknikler arasında her ampülden daha fazla doz aşı çıkarmak da yer alıyor.

Aşılar Teva Pharmaceutical Industries'in lojistik alanındaki iştiraki SLE tarafından İsrail'in ana havalimanı yakınlarında -70 derece soğukluktaki dondurucularda tutuluyor. SLE'nin tesisinde 5 milyon doz aşının saklanabileceği 30 dondurucu bulunuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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