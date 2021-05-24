İsrail'de nüfusun yarısı aşılandı! 1 Haziran'da kısıtlamaların çoğu kalkıyor

Koronavirüs salgınına karşı en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürüten İsrail, kısıtlamaları kaldırılmaya hazırlanıyor. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının çoğunun 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Edelstein, kararın İsrail'de uzun süredir devam eden düşük ve istikrarlı morbidite nedeniyle alındığını açıkladı.

Karar ile işletmelerin artık girişte ateş ölçümü, müşteriler arasında mesafe bırakma, alıcılar ve satıcılar arasına bölmeler yerleştirme ve daha fazla kısıtlamayı uygulamasına gerek kalmayacağını aktaran Bakan Edelstein, iyileşmiş ve aşılanmış kişiler için restoran ve sinema gibi kapalı alanlara giriş izni olan yeşil geçişinde de kaldırılacağını açıkladı.

İÇ MEKANLARDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK

Bakan Edelstein, iç mekanlarda ise yüz maskesi takma zorunluluğunun devam edeceğini ifade ederek, İsrail'e giriş ve çıkış kısıtlamalarının kaldırılmayacağını ve gerekirse daha da sıkılaştırılacağını kaydetti.

"İSRAİL NORMALE DÖNDÜ"

İsrail'in "normale döndüğünü" belirten Edelstein, sağlık sisteminin mükemmel çalışması ve İsrail vatandaşlarının inanılmaz uyumu sayesinde, en iyi aşı kampanyasının gerçekleştirildiğini ve hastalık oranının düşük olduğunu vurguladı.