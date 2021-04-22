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İsrail'de nükleer tesisin yakınlarında şiddetli patlama

22.04.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in güneyinde yer alan ve bir nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarında, yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenler aktif edildi.

İsrail'de nükleer tesisin yakınlarında şiddetli patlama

İsrail'in güneyinde bulunan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminde duyulan yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenlerin aktif edildiği bildirildi.

İsrail medyasından aktaran Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Gazze Şeridi'nden füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kanalın aktardığına göre, Dimona yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminin bir sakini, güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve evlerinin sallandığını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı açıklamada olayın soruşturulduğunu duyurdu.

İsrail ordu radyosu ise sirenlerin aktif edilmesine neden olan roketlerin Gazze'den atılmadığını öne sürdü.

Radyo, Dimona kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Suriye tarafından atılan ve hedefini şaşıran bir füzeden kaynaklandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Suriye topraklarından atılan bir karadan havaya füzenin Necef bölgesine düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, yanıt olarak füzenin ateşlendiği batarya ile Suriye'ye ait bölgedeki diğer karadan havaya füze bataryalarının hedef alındığı bilgisi verildi.

Patlamanın ardından İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Patlamada meydana gelen can kayıpları ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bunun yanı sıra Suriye devlet ajansı SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam'da İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

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patlama İsrail

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