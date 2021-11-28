HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'de Omicron alarmı! Ülkeye yabancıların girişleri durduruldu

İsrail'de Omicron alarmı! Ülkeye yabancıların girişleri durduruldu

28.11.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.

İsrail'de Omicron alarmı! Ülkeye yabancıların girişleri durduruldu

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

14 GÜN KARANTİNA

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Yeni varyant dünyayı alarma geçirdi! Güney Afrika: Alkışlanmak yerine cezalandırıldıkYeni varyant dünyayı alarma geçirdi! Güney Afrika: Alkışlanmak yerine cezalandırıldık

Seyahat tablosunda "kırmızı liste" ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.

Finans ve Turizm Bakanlığının ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.

CEP TELEFONU TAKİP SİSTEMİ AKTİVE EDİLECEK

İsrail Güvenlik Ajansının Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.

Yeni kâbus: Omicron varyantı! Avrupa'da 4 ülkede tespit edildiYeni kâbus: Omicron varyantı! Avrupa'da 4 ülkede tespit edildi

Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100'den 50'ye çekildi.

Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Taliban'da bir ilk! Sesli açıklamada bulunduTaliban'da bir ilk! Sesli açıklamada bulundu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Savcı Pars, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Savcı Pars, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.