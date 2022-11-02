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İsrail'de seçimi kazanan Netanyahu'nun müttefikinden çok sert sözler! "Sizin gibi hayvan değiliz"

02.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de dünkü seçimlerden henüz kesin olmayan sandık çıkış anketlerine göre, Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok az bir farkla zaferle ayrıldı. Sağ blokun üyesi dindar Yahudi milletvekili Yitzhak Pindrus, siyasi muhaliflerine "Biz sizin gibi hayvan değiliz" diyerek hakaret etti. Pindrus'un rakiplerine yönelik bu sözleri büyük tepki çekti. Öte yandan, seçimden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu, halkın "zayıflık değil güç istediğini" söyledi. İşte detaylar...

İsrail'de seçimi kazanan Netanyahu'nun müttefikinden çok sert sözler! "Sizin gibi hayvan değiliz"

İsrail'de son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 62 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

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"SİZİN GİBİ HAYVAN DEĞİLİZ"

Sağcı Netanyahu blokunun ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Pindrus, seçim zaferi sonrası muhaliflerine gönderdiği bir mesajda, "Biz size, bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız." derken bir yandan da onlara hakaret etti.

Yediot Ahronot gazetesine konuşan Pindrus, "Biz medeni insanlarız, sizin gibi hayvan değiliz. Çaldığınız hükümette hepimizi ezip geçtiniz. Bizim paçavra olduğumuzu düşündünüz. Biz insanız." ifadelerini kullandı.

Seküler Yahudilere karşı katı tutumuyla bilinen dindar "Haredim" Yahudisi Pindrus, "Haklarımıza sahip çıkacağız ama sizi nasıl biraz taciz edebiliriz veya size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız. Biz sizin gibi değiliz. Probleminiz mi var? O zaman aynaya bakın, bize değil." diye konuştu.

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"BEN KRAL DEĞİLİM"

Netanyahu, partisi Likud'un, sandık çıkış anketlerine göre Mecliste en fazla sandalyeyi kazanan parti olması üzerine "büyük bir zaferin eşiğinde" olduklarını söyledi.

Netanyahu, dün gece Batı Kudüs'te destekçilerine yaptığı konuşmada, "Seçmen, ulusal gururu onarmayı ve zayıflık değil güç öngören bir hükümeti istiyor." dedi.

Kendisine tezahüratlarda bulunan kalabalığa seslenen Netanyahu, "Ben kral değilim, seçilmeye ihtiyacım var ve bu sizin sayenizde oldu." dedi.

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AŞIRI SAĞ İTTİFAKIN SEÇİM ZAFERİ

İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.

Bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.

AA

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