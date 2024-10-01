İsrail'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü. En az 10 kişi yaralandı.

2 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, polis, saldırının bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. İsrail basınında, saldırıda 7 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı, 2 saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır