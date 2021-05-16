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İsrail'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı

16.05.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev’deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı

Filistin’de Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze’ev'deki sinagogda ayin sırasında tribün çöktü. Meydana gelen olayda 12 yaşındaki bir çocuk ve 50 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yerel medya ayin sırasında sinagogda 600'den fazla kişinin olduğunu ifade ederek, Olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiğini aktardı. Yaralıların Batı Şeria’daki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

“GÜVENLİK TEHLİKESİ KONUSUNDA UYARDIK”

Yerel medyaya konuşan Givat Ze’ev Konseyi Başkanı Yossi Avrahami yaptığı açıklamada, "Binadaki güvenlik tehlikesi konusunda uyardık. Yer tehlikeliydi, ancak polis sorumluluğu üstlenmedi. Olay soruşturuluyor” dedi. (DHA)

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