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İsrail’de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

30.05.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiklerini duyurdu.

İsrail’de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

İsrail’de 23 Mart’taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından başlayan siyasi kriz devam ediyor. Yamina Partisi lideri Naftali Bennett yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiklerini duyurdu.

"BÖYLE DEVAM EDERSEK EV ÜZERİMİZE ÇÖKECEK"

İsrail’in 2,5 yıldır baş döndürücü bir döngü içinde olduğunu ifade eden Bennett, “Dört seçim boyunca sevgili ülkemizin kendini parçaladığını, zayıfladığını, iş görme kapasitesini kaybettiğini izledik” ifadelerini kullandı. “2000 yıl önce burada bir Yahudi devletini iç çekişmeler yüzünden kaybettik, bu bir daha olmayacak, benim gözetimimde değil" diyen Bennett, “Siyasi kriz, küresel düzeyde emsalsizdir. Böyle devam edersek, ev üzerimize çökecek. Çılgınlığı bırakıp sorumluluk alma zamanı” dedi.

"YA BEŞİNCİ SEÇİMLER YA DA BİRLİK HÜKÜMETİ"

“Köşede sağcı bir hükümet var ve onun kurulmasını sadece bizim engellediğimizi söyleyenler var. Bu tamamen yalan” diyen Bennett, “Sağcı bir hükümet yok. Dört seçim ve 2 ay, Netanyahu liderliğindeki sağcı bir hükümet olmadığını kanıtladı. Ya beşinci seçimler ya da birlik hükümeti” ifadelerini kullandı. Sorumluluğu almayı seçerek bu kararı verdiğini belirten Bennett, “İsrail’i tekrar yoluna koymak için arkadaşım Yair Lapid ile birlikte ulusal bir birlik hükümeti kurmak amacıyla tüm gücümle çalışmak niyetindeyim” dedi.

"KİMSE İDEOLOJİSİNDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Tüm tarafları koalisyona davet eden Bennett, “Kimse ideolojisinden vazgeçmek zorunda kalmayacak, ama herkes bazı hayallerinin gerçekleşmesini ertelemek zorunda kalacak. Nelerin olamayacağını tartışmak yerine nelerin yapılabileceğine odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Kuracakları koalisyona hükümetinin solcu olmadığını belirten Bennett, kurulması planlanan koalisyon hükümetinin mevcut hükümetten biraz daha sağcı olduğunu belirterek, “Bakanların listesine bir bakın” ifadelerini kullandı. Bennett ayrıca, “Bu şimdiye kadar verdiğim en zor karar ama bundan memnunum" dedi.

Hükümeti kurma görevi önümüzdeki günlerde sona erecek olan Lapid’in, önümüzdeki birkaç gün içinde de mevcut Savunma Bakanı Benny Gantz’ın partisi Blue and White ve New Hope partileri ile anlaşmayı hedeflediği düşünülüyor.

NETANYAHU 12 YIL SONRA VEDA EDECEK

Ülkede en uzun süre görev yapan başbakan unvanına sahip olan Netanyahu, koalisyon hükümetinin kurulması halinde, 12 yılın ardından Başbakanlık koltuğuna veda edecek. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, koalisyon hükümetinin kurulması halinde Netanyahu’nun 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü başbakanlık görevine ilk olarak Bennett’in, 2 yıl sonra ise Lapid’in geleceği öne sürülmüştü.
Haberlerde ayrıca, Dışişleri Bakanı’nın ilk 2 yılda Lapid, İçişleri Bakanı’nın Ayelet Shaked (Yamina) ve Adalet Bakanı’nın Gideon Sa’ar (New Hope) olması beklendiği, Savunma Bakanı görevini Benny Gantz’ın (Blue and White) sürdürmesi, Maliye Bakanı’nın Avigdor Liberman, Ulaştırma Bakanı’nın Merav Michaeli (Labor) ve Sağlık Bakanı’nın da Nitzan Horowitz (Meretz) olması planlandığı iddia edilmişti.

HÜKÜMET KURULMAZSA NE OLACAK?

Lapid’in 2 Haziran’a kadar çoğunluğu sağlayamaması halinde Knesset’in (İsrail parlamentosu) yeni başbakanı belirlemek için 21 günü olacak. Bu süreçte bir başbakan üzerinde anlaşılamazsa ülke, 2.5 yıl içinde 5’inci kez seçimlere gidecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4’üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu’nun da hükümeti kurmakta başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini 5 Mayıs’ta muhalefet lideri Yair Lapid’e vermişti. (İHA)

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