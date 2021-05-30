İsrail’de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

İsrail’de 23 Mart’taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından başlayan siyasi kriz devam ediyor. Yamina Partisi lideri Naftali Bennett yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiklerini duyurdu.

"BÖYLE DEVAM EDERSEK EV ÜZERİMİZE ÇÖKECEK"

İsrail’in 2,5 yıldır baş döndürücü bir döngü içinde olduğunu ifade eden Bennett, “Dört seçim boyunca sevgili ülkemizin kendini parçaladığını, zayıfladığını, iş görme kapasitesini kaybettiğini izledik” ifadelerini kullandı. “2000 yıl önce burada bir Yahudi devletini iç çekişmeler yüzünden kaybettik, bu bir daha olmayacak, benim gözetimimde değil" diyen Bennett, “Siyasi kriz, küresel düzeyde emsalsizdir. Böyle devam edersek, ev üzerimize çökecek. Çılgınlığı bırakıp sorumluluk alma zamanı” dedi.

"YA BEŞİNCİ SEÇİMLER YA DA BİRLİK HÜKÜMETİ"

“Köşede sağcı bir hükümet var ve onun kurulmasını sadece bizim engellediğimizi söyleyenler var. Bu tamamen yalan” diyen Bennett, “Sağcı bir hükümet yok. Dört seçim ve 2 ay, Netanyahu liderliğindeki sağcı bir hükümet olmadığını kanıtladı. Ya beşinci seçimler ya da birlik hükümeti” ifadelerini kullandı. Sorumluluğu almayı seçerek bu kararı verdiğini belirten Bennett, “İsrail’i tekrar yoluna koymak için arkadaşım Yair Lapid ile birlikte ulusal bir birlik hükümeti kurmak amacıyla tüm gücümle çalışmak niyetindeyim” dedi.