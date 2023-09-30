İsrail'deki hapishanede cinsel birliktelik skandalı! Filistinli mahkum ve 4 gardiyan kadın...

Kadınların iki yıl, erkeklerin ise 32 ay askerlik yapması gereken İsrail'de, askerlik görevini gardiyan olarak yapan bir kadın hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Gardiyanın Filistinli bir mahkumla fiziki yakınlık kurduğu iddia edilmişti.

4 KADIN GARDİYANLA...

İsrail medyasına yansıyan haberlerden, gardiyan ve mahkumun olayı itiraf ettikleri öğrenildi.

Kadın gardiyanın askerlik hizmetini gardiyan olarak yaptığı bilinirken, iki tarafın da ismi açıklanmadı.

Öte yandan kadın gardiyan sorgusunda, Filistinli mahkumun dört başka kadınla daha cinsel birliktelik yaşadığını ileri sürdü.



