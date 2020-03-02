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  4. İsrail'deki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud birinci oldu!

İsrail'deki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud birinci oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

İsrail'deki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud birinci oldu!

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.

Ayrıntılar geliyor...

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israil Netanyahu Likud

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