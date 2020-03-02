İsrail'deki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud birinci oldu!

\u0130srail'deki sand\u0131k \u00e7\u0131k\u0131\u015f anketlerine g\u00f6re 60 milletvekiline ula\u015fan Netanyahu liderli\u011findeki sa\u011f blokun h\u00fck\u00fcmeti kurmak i\u00e7in 1 sandalyeye ihtiyac\u0131 var.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6zel hastanedeki ameliyathanede b\u00fcy\u00fck \u015fok!DS\u00d6 korkutan veriyi a\u00e7\u0131klad\u0131Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?