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Sonuçlar geldi! Kriz çıkabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Oyların yaklaşık yüzde 62'si sayılırken, yarışı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud önde götürüyor.

Sonuçlar geldi! Kriz çıkabilir

İsrail'de dünkü seçimin oy sayım işlemleri devam ederken, kesin olmayan sonuçlara göre sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı.

Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 62'si sayılırken, İsrail Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimi önde götüren Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud 120 milletvekilinden oluşan meclise 35 milletvekili gönderdi.

Likud'un başlıca rakibi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkararak ikinci oldu.

SAĞ BLOK KOALİSYON KURACAK SAYIYA ULAŞAMADI

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde Likud'un başını çektiği sağ blok, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Bu nedenle koalisyon görüşmeleri başarısız olmuş ve ülkede son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidilmişti.

Mevcut tabloya göre, sağ blok bu seçimde de koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısını ulaşamadı ve 58 sandalyede kaldı.

Sağ blokta yer alan, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas 9, Birleşik Tevrat ise 8 milletvekili çıkardı.

Savunma Bakanı Naftali Bennett liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise 6 milletvekilini meclise gönderdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler dünkü seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katıldı.

Ortak Arap Listesi Bloku oylarını beklenenin üzerinde artırdı ve milletvekili sayısını 13'ten 17'ye çıkardı.

Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail meclisindeki en büyük üçüncü grup oldu.

SOL BLOKTA HAYAL KIRIKLIĞI

Sol blokta yer alan İşçi ve Meretz Partisinin kurduğu ittifak ise kamuoyu yoklamalarının aksine sandıkta hezimet yaşadı.

Kamuoyu yoklamalarında meclise en az 9 sandalye göndermesi beklenen İşçi-Meretz İttifakı, 6 milletvekilinde kaldı.

LİBERMAN YİNE KİLİT ROLDE

Öte yandan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi de önceki seçime oranla oy kaybı yaşadı.

Eylüldeki seçimde 8 milletvekili çıkararak beşinci olan İsrail Evimiz, dünkü seçimde 7 sandalye elde ederken meclise giren partiler arasında altıncı oldu.

Buna rağmen Liberman'ın koalisyon görüşmelerinde yine kilit role sahip olması bekleniyor.

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Binyamin Netanyahu israil seçim

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