Sonuçlar geldi! Kriz çıkabilir

İsrail'de dünkü seçimin oy sayım işlemleri devam ederken, kesin olmayan sonuçlara göre sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı.

Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 62'si sayılırken, İsrail Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimi önde götüren Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud 120 milletvekilinden oluşan meclise 35 milletvekili gönderdi.

Likud'un başlıca rakibi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkararak ikinci oldu.

SAĞ BLOK KOALİSYON KURACAK SAYIYA ULAŞAMADI

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde Likud'un başını çektiği sağ blok, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Bu nedenle koalisyon görüşmeleri başarısız olmuş ve ülkede son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidilmişti.

Mevcut tabloya göre, sağ blok bu seçimde de koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısını ulaşamadı ve 58 sandalyede kaldı.

Sağ blokta yer alan, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas 9, Birleşik Tevrat ise 8 milletvekili çıkardı.