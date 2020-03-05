HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'deki seçimlerde oy sayımı tamamlandı! Netanyahu yeterli sayıya ulaşamadı

İsrail'deki seçimlerde oy sayımı tamamlandı! Netanyahu yeterli sayıya ulaşamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde oy sayımı tamamlanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekilinde kalarak koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı.

İsrail'deki seçimlerde oy sayımı tamamlandı! Netanyahu yeterli sayıya ulaşamadı

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, pazartesi günü yapılan seçimlerde oy sayım işlemini tamamladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli Meclis'e 36 milletvekili göndererek seçimi önde bitirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle Meclis'te üçüncü en büyük grup oldu.

2020-03-04T111604Z_2086721993_RC2ZCF98JY1X_RTRMADP_3_ISRAEL-ELECTION

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas partisi 9, Birleşik Tevrat ise 7 milletvekili çıkardı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ile İşçi-Meretz ittifakı da 7'şer sandalyeyle Meclis'te yerini aldı.

Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise 6 milletvekili çıkararak Meclis'e giren partiler arasında sonuncu oldu.

NETANYAHU KOALİSYONU KURMAK İÇİN 3 MİLLETVEKİLİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre Likud'un başını çektiği sağ partilerin 58 vekilde kalması nedeniyle Netanyahu, koalisyonu kurmak için 3 milletvekiline ihtiyaç duyuyor.

İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki erken seçim yapılmış ancak sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamamış bu nedenle 2 Mart'ta seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gitmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
ABD'de bir isim daha yarıştan çekildiABD'de bir isim daha yarıştan çekildi
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu Likud

En Çok Okunan Haberler

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi

ABD'de bir isim daha yarıştan çekildi

ABD'den Türkiye açıklaması: Sınırlarını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip

ABD'den Türkiye açıklaması

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Korona kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.