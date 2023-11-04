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İsrail'den açıklama: Yerleşim bölgelerine girdik! O isim hedef gösterildi

04.11.2023 22:10 | Son Güncelleme:
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İsrail Savunma Bakan Yoav Gallant yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ifade etti ve Yerleşim bölgelerine girdiklerini açıkladı. Gallant ayrıca Hamas'ın en tepesindeki isim olan Yahya Sinvar'a ulaşacaklarını ve öldüreceklerini söyledi.

İsrail'den açıklama: Yerleşim bölgelerine girdik! O isim hedef gösterildi

Savunma Bakanı Gallant abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen hava ve kara saldırılarını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YERLEŞİM BÖLGELERİNE GİRDİK"

İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmalara girdiğini kaydeden Gallant, İsrail ordusunun “Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini” ifade etti.

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"YAHYA SİNVAR'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

İsrail’e karşı 7 Ekim’de düzenlenen saldırıların sorumlusunun “Hamas liderliği” olduğunu dile getiren Gallant, “(Hamas’ın Gazze’deki lideri) Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır.” diye konuştu.

“Savaşın sonunda Gazze'de artık Hamas’ın kalmayacağını” iddia eden İsrailli Bakan, “İsrail ve ABD, bu konuda koordineli çalışıyor. Artık Gazze'den İsrail'e yönelik bir güvenlik tehdidi olmayacak ve İsrail, Gazze'de başını kaldıran herkese karşı istediği güvenlik önlemini alma konusunda mutlak eylem özgürlüğüne sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

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LÜBNAN'A REST!

Gallant, ülkesinin "Hizbullah'la savaşa girme niyetinde olmadığını”, ancak İsrail Hava Kuvvetlerinin herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu kaydetti.

Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "hata yapıp" savaşa girmeye karar vermesi halinde "Lübnan'ın kaderini belirleyeceğini" söyledi.

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İSRAİL'DEN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin vermeyeceklerini belirtti. (AA)

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İsrail Gazze Hamas

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