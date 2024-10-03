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İsrail'den acil tahliye uyarısı! Liste paylaşıldı, dikkat çeken 60 km detayı

03.10.2024 16:52
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İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı saldırı düzenleyeceğini belirtti ve acil tahliye uyarısının yapıldığı köylerin listesini paylaştı. Yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 25 köyün sakinlerinden yaşadıkları yerleri boşaltarak Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 60 kilometre kuzeye gitmeleri istendi.

İsrail'den acil tahliye uyarısı! Liste paylaşıldı, dikkat çeken 60 km detayı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı saldırı düzenleyeceğini belirtti ve acil tahliye uyarısının yapıldığı köylerin listesini paylaştı.

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EVLERİ BOŞALTIN ÇAĞRISI

Adraee'nin tahliye çağrısı yaptığı köy ve beldeler arasında "el-Harayib, Erezi, Zerariye, Adlun, Ensariyye, Deyr Tekla Çiftliği, el-Vasita Çiftliği, Cemceme Çiftliği, Kusaybe, Cebşit, Nebatiye, Sinay Çiftliği ve Duveyr'in doğusu, Kefr Rumman, el-Fuka, Menzile, Habbuş, el-Humsiyye, Beysariyye, es-Seksekiyye, Lubiyye, Kefr Tibnit, Ernun, Zevtar'ın doğusu ve batısı" yer alıyor.

Adraee, ismi geçen yerlerde yaşayanlara "evlerini boşaltıp Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri" çağrısında bulundu.

"İSRAİL ORDUSU SALDIRI DÜZENLEYECEK"

Bölge halkını "güneye gitmemeleri" konusunda uyaran Adraee, İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğine işaret etti.

İsrail ordusu sözcüsü Adraee, dün de X hesabında benzer bir açıklama yaparak, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracaklarını duyurmuş ve bölge sakinlerini Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden bir göç dalgası yaşanıyor.

Evveli Nehri, Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARDA 1374 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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