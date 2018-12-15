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İsrail'den aktivistlere sert müdahale: Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2018 05:14 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahalesinde yaralananlar oldu, onlarca Filistinli gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail'den aktivistlere sert müdahale: Yaralılar var

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin, Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evi korumak için nöbet tutan aktivistlere müdahalesinde yaralananlar oldu.

Plastik mermi ve gaz bombaları nedeniyle yaralanan veya boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişiye ilk müdahalenin yapıldığı belirtilen açıklamada, yaralı 3 Filistinli'nin, Tıp Kompleksine nakledildiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli ailenin evinde nöbet tutan aktivistleri ve gazetecileri güç kullanarak tahliye etmeye başladığı ve çıkan olaylarda gözaltına alınanların olduğu belirtiliyor.

Filistinli aktivistler, İsrail tarafından evinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya kalan Ebu Hamid ailesini koruma kampanyası başlatarak, yıkım kararı kaldırılıncaya kadar evin önünde kurdukları çadırda nöbet tutacaklarını duyurmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

İki katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde tutuluyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Batı Şeria Ebu Hamid abluka

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