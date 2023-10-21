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İsrail'den beklenmedik hamle! Hamas 2 rehineyi daha bırakacaktı ama...

21.10.2023 23:00 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadından bir sözcü, insani nedenlerle iki rehineyi daha serbest bırakacaklarını açıkladı. Sözcünün yaptığı açıklamada, İsrail'in iki rehineyi almayı reddettiği açıklandı.

İsrail'den beklenmedik hamle! Hamas 2 rehineyi daha bırakacaktı ama...

Hamas'ın silahlı gücü İzzeddin el-Kasssam Tugayları'nın 7 Ekim tarihinde başlattıkları Aksa Tufanı operasyonu kapsamında İsrail'e düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi rehin alınmıştı. Hamas bu rehinelerden 2 tanesini geçtiğimiz günlerde 'insani nedenlerle' bırakmıştı.

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İSRAİL REHİNELERİ REDDETTİ

Reuters'ın haberine göre, Hamas'ın elindeki rehinelerin akıbeti belirsizliğini korurken, Hamas sözcüsü tarafından bugün iki rehinenin daha serbest bırakılacağı açıklandı. Açıklamanın devamında, iki rehinenin 'insani nedenlerle' serbest bırakılacağı açıklanırken, İsrail'in rehineleri almayı reddettiği ifade edildi.

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FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

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İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Lübnan sınırında da 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

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Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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Filistin İsrail Hamas

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