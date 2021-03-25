İsrail'den büyük hata: Gizli askeri üsleri ifşa oldu

Nüfusunun yarısından fazlasına koronavirüs aşısı yapan İsrail önemli bir güvenlik zafiyetine neden olabilecek bir hataya imza attı.

Koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren bir harita yayınlayan İsrail bu haritada askeri üslere de yer verdi.

Ancak ülke basınında yer alan haberlere göre, bu üsler arasında "gizli" olarak sınıflandırılan yerlere de yer verildi.

Başka bir deyişle İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler internete yüklenen bu harita nedeniyle ifşa oldu.

Söz konusu haritada üslerin sadece konumları değil; sınırları, ve isimleri gibi bilgileri de ortaya çıktı.

Hatanın fark edilmesinden sonra harita internetten kaldırıldı.

