İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı.

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Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.