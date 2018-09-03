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İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 00:16 | Son Güncelleme

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

Müdahalede sahilde bulunan bir Filistinli yaralandı.

50 tekne ile abluka protestosu

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Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.
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İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.
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Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı.
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Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı.
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Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.
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Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.
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İsrail, 2 milyona yakın Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
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(AA)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
küçük israil yine coştu. bir rahip için binlerce insanın ekmeğiyle oynayan amerika, binlerce insanın canını hiçe sayan yine abd. noktayı koymamamın sebebi isr biz ölmeye hazırız yeter artık bu canlara zarar gelmesinnnn
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