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İsrail'den dünyanın kanını donduran tehdit! 'Acil uyarı' başlığıyla duyurdular: Öldüreceğiz

21.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Dünya İsrail-Filistin çatışmasını yakından takip ederken bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. İsrail'in hastane bombalayarak yüzlerce sivili katletmesinin ardından bir yeni tehdit daha geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini" duyurdu.

İsrail'den dünyanın kanını donduran tehdit! 'Acil uyarı' başlığıyla duyurdular: Öldüreceğiz

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı veren bir çağrıda bulundu.

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"ACİL UYARI" BAŞLIĞIYLA DUYURULDU

İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

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TEHDİT DOĞRULANDI

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı. Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

AA-20231021-32473104-32473102-ISRAILLI_KOMUTAN_HIZBULLAHIN_ISRAILE_KARSI_IKINCI_BIR_CEPHE_ACMASINDAN_COK_ENDISELIYIZ

KARA HAREKATI OLACAK MI?

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye gitmeleri için günlerdir uyarıyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti. İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

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7 EKİM'DEN BU YANA NELER OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. (AA)

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