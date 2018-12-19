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Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Bizden başka kimsede yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

İsrail Havacılık Endüstrisi'nin (IAI) bri tesisini ziyaret eden İsrail başbakanı Netanyahu, "İsrail başka hiçbir ülkede bulunmayan özel yeteneklere sahip füzeler geliştiriyor. Füzeler, Ortadoğu'da her bölgeye ulaşabilir" dedi.

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Bizden başka kimsede yok!

Sürekli İran'ı nükleer silah geliştirmekle itham edip hiçbir kanıt sunamayan, ama buna rağmen İran'a saldırı talep eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, devlete ait savunma şirketi İsrail Havacılık Endüstrisi'ni (IAI) ziyaretinde eteğindeki taşları döktü.

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesinin lideri, IAI'deki füzeleri adeta okşayarak severken "İsrail başka hiçbir ülkede bulunmayan özel yeteneklere sahip füzeler geliştiriyor" dedi.

"IAI bu tesiste Ortadoğu'da her bölgeye ve her hedefe ulaşabilen saldırı füzeleri geliştiriyor" diye altını çizen Netanyahu, şu vurguyu yaptı:

"İşte bu İsrail devletinin saldırı gücüdür, bu güç bizim için tüm sektörler açısından çok önemlidir."

Avigdor Liberman'ın istifasının ardından Savunma Bakanı portfolyosunu da üstlenen İsrail Başbakanı, tesisteki yeni silahları inceledi ve hazırlanan yeni projelerle ilgili bilgi aldı. "IAI istediği her yere ve ülkenin hayrı için gereken her yere erişmeyi çok iyi biliyor" dedi.

İRAN'I HEDEF TAHTASINDAN İNDİRMİYOR

Dün İsrailli ajanların İran'nın nükleer programında ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı ziyaret ettini söyleyen Netanyahu 12 Aralık'ta Kudüs'te yabancı medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında arka plana İran'ın etki alanı, İran'ın silahları gibi haritaların yanısıra İranlı komutanların dev fotoğraflarını yansıtıp onları suikast hedefi gibi göstermişti. İsrail lideri, ülkesinin hayatta kalmayı garanti etmesi için gerekiyorsa İran'ı vuracağından söz etmişti.

ZARİF TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Dolayısıyla Netanyahu'nun 'Ortadoğu'nun her yerine ulaşabilen başka kimsede olmayan silahlar' açıklamasına İran'dan yanıt gecikmedi.

'İRAN'I YOK ETMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Tweet atan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ilkin İsrail liderinin bir nükleer silah fabrikasında bulunduğunu ve İran'ı yok etmekle tehdit ettiğine' dikkat çekti.

"Her yere ulaşabilen SALDIRI füzeleriyle açıkça övünüyor. Buna rağmen hala İran'ın caydırma ve savunma amaçlı füzelerinden şikayet ederken Batı da onun 'endişelerini' papağan gibi tekrarlıyor."

Diğer yandan Netanyahu, IAI'yı uzay araştırmalarına katkılarından dolayı da övdü. İsrail'in uzaya gitmeye kalkışarak devasa bir alana adım attığını belirtirken uzaya mikro uydular bırakacaklarını da duyurdu. IAI'deki biliminsanları şubat ayında uzaya İsrail'den ilk aracı göndermeye hazırlanıyor. Bu, ticari amaçlı uzay seyahatleri açısından da dönüm noktası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
füze israil Netanyahu IA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Türkiye silah sanayisini geliştirirken kulp takma yarışına giren itler ,bu haberi keyifle okumuştur
müslümanlar gerçek inanmış müslüman olsa sizi 1 günde o topraklara gömer üzerinize de bir güzel şeyederler ama yok maalesef islamın kıblesi kabenin sahibi suuslar dahi sizin köpeğiniz olsun allahım vaadettiği günü beklemekten başka çare yok
Nrede Yahudi varsa diyecektim biraz ırkçı olur diye vazgeçtim onun yerine nerede İsrail var ise, orada kan, gözyaşı ve mutsuzluk vardır (Auschwitz Kampı ile ilgili bir uzun makale okumuştum Newsweek'te ve gözyaşlarımı tutamamıştım).. O kamptan kaçmayı başaranların torunlarının bugün Filistinlilere ve Tüm diğer Ortadoğu halklarına yaptığını görünce, o gözyaşları için bu bölgede İsrail teröründen dolayı kan ağlayan insanlardan özür diliyorum..
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