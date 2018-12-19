Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Bizden başka kimsede yok!

Sürekli İran'ı nükleer silah geliştirmekle itham edip hiçbir kanıt sunamayan, ama buna rağmen İran'a saldırı talep eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, devlete ait savunma şirketi İsrail Havacılık Endüstrisi'ni (IAI) ziyaretinde eteğindeki taşları döktü.

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesinin lideri, IAI'deki füzeleri adeta okşayarak severken "İsrail başka hiçbir ülkede bulunmayan özel yeteneklere sahip füzeler geliştiriyor" dedi.

"IAI bu tesiste Ortadoğu'da her bölgeye ve her hedefe ulaşabilen saldırı füzeleri geliştiriyor" diye altını çizen Netanyahu, şu vurguyu yaptı:

"İşte bu İsrail devletinin saldırı gücüdür, bu güç bizim için tüm sektörler açısından çok önemlidir."

Avigdor Liberman'ın istifasının ardından Savunma Bakanı portfolyosunu da üstlenen İsrail Başbakanı, tesisteki yeni silahları inceledi ve hazırlanan yeni projelerle ilgili bilgi aldı. "IAI istediği her yere ve ülkenin hayrı için gereken her yere erişmeyi çok iyi biliyor" dedi.

İRAN'I HEDEF TAHTASINDAN İNDİRMİYOR



Dün İsrailli ajanların İran'nın nükleer programında ne olup bittiğini görmek için belirli aralıklarla İran'ı ziyaret ettini söyleyen Netanyahu 12 Aralık'ta Kudüs'te yabancı medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında arka plana İran'ın etki alanı, İran'ın silahları gibi haritaların yanısıra İranlı komutanların dev fotoğraflarını yansıtıp onları suikast hedefi gibi göstermişti. İsrail lideri, ülkesinin hayatta kalmayı garanti etmesi için gerekiyorsa İran'ı vuracağından söz etmişti.