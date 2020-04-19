İsrail'den flaş karar: Koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde sabah erken saatlerde yapılan kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele için alınan bazı kısıtlamaların yumuşatılması kararlaştırıldı.

Bu kararlar doğrultusunda özel ve kamu sektöründeki iş yerlerinde çalışan oranı yüzde 15'ten 30'a çıkarılırken, elektronik ürünlerin satıldığı mağazaların yanı sıra kitapçıların da açılmasına izin verildi. Ayrıca açık havada aralarında 2 metre mesafe olmak kaydıyla en fazla 19 kişinin iştirak edeceği toplu ibadetlere müsaade edildi.

Tüm okullar kapalı kalmaya devam ederken, dışarıda maske takmayanlara 200 yeni İsrail şekeli (386 lira) para cezası getirildi.

ÖLÜ SAYISI 171'E ÇIKTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 171'e ulaşırken, 97 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 13 bin 362'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 156'sının durumunun ağır olduğu, 3 bin 564 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

