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  4. İsrail'den Gazze'deki mülteci kampına saldırı: 20 ölü

İsrail'den Gazze'deki mülteci kampına saldırı: 20 ölü

19.05.2024 09:55
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İsrail, Gazze'de yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail'den Gazze'deki mülteci kampına saldırı: 20 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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