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İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 03:42 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi. (AA)

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Gazze israil

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