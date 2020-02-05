İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

Gazze'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus kentine d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da can kayb\u0131 ya\u015fanmad\u0131.\n\u0130srail ordusundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, sald\u0131r\u0131n\u0131n, Gazze'den s\u0131n\u0131ra yak\u0131n \u0130srail b\u00f6lgelerine at\u0131lan 3 rokete kar\u015f\u0131l\u0131k ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi ifade edildi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyorPARTNER Tam o an \u00e7ekildi!Samsun'da \u00e7ok ac\u0131 olay! K\u0131z\u0131n\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015fan baba ak\u0131nt\u0131da kayboldu
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