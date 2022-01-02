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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

02.01.2022 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar sonrası can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

ART ARDA 10 SALDIRI

Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti. (AA)

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İsrail
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