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İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 100 kişi öldürüldü

18.12.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 100 kişi öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

AA

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İsrail Gazze
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