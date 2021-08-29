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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

29.08.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken, İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını" duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar yapma amacı çok değişik 1.'si TC ile alakalı 2.'si müslümanlarla alakalı 3. müslümanlıkla dalga geçmeleriyle alakalıdır,anlamıyorsanız fazla birşey anlatmaya gerek yok,günlük dünyanın her köşesinde ve ülkemizdeki olaylara bakarak belki anlarsınız,şu yaşadığımız günler şeytani varlıkların yeryüzünü kapladığı zamandır ve insanlığı öldürmeye ve yok etmeye geçtiler

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