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İsrail'den Golan Tepeleri için yeni karar! Başbakan Bennett: Amacımız Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak

27.12.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için aldıkları yeni kararı açıkladı. Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Naftali Bennett "Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke" dedi.

İsrail'den Golan Tepeleri için yeni karar! Başbakan Bennett: Amacımız Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, haftalık kabine toplantısı, Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Mevo Hama yerleşim biriminde gerçekleştirildi. Başbakan Bennett, toplantı sonrası yaptığı konuşmada Golan Tepeleri için alınan yeni kararı açıkladı.

"YILLARDAN BERİ DURGUNLUK YAŞANIYOR"

Bennett "Yıllardan beri Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke." dedi.

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Bennett, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve Joe Biden yönetiminin de bu politikada bir değişiklik olmadığını açıkladığını dile getirdi.

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İsrail hükümetinin, Golan Tepelerini kalkındırma planını onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan'ın, İsrail'deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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