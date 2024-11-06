İsrail'den Hizbullah'ın kalesi Dahiye'ye saldırı!

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞLARDI

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından yaşandı.

Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.

İSRAİL EN SON 2 KASIM'DA DAHİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır